С начала года к электросетям «Оренбургэнерго» подключены 184 жилых дома

В январе и феврале этого года энергетики подключили к электрическим сетям филиала «Россети Волга»-«Оренбургэнерго» 184 дома и строительные площадки в Оренбурге, Орске, Новотроицке, а также в 15 районах области. Суммарная мощность присоединенных объектов составила около 2,2 МВт.

Новые объекты подключались к электрической сети по договорам на технологическое присоединение. Процедура технологического присоединения универсальна для всех и состоит из трех этапов: подачи заявки, заключения договора и фактического подключения объекта в сеть.

Заявку на оказание услуги можно подать дистанционно через Единый портал электросетевых услуг «Портал-тп.рф» или через мобильное приложение «Россети – личный кабинет». Этапы прохождения заявки возможно проследить в онлайн-режиме, предусмотрено и дистанционное заключение договора с энергосбытовой компанией.

Консультацию по интересующим вопросам предоставят по телефону единого контакт-центра Группы «Россети» 8-800-220-0-220, а также набрав короткий номер 220 (сервис доступен для абонентов мобильной связи МегаФон, Билайн, МТС, Т2).