ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ провел сертификацию монтажных малогабаритных проводов

В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», заводом проведена сертификация и получен сертификат соответствия:

- № ЕАЭС RU С-Ки.АД38.В.00088/25 со сроком действия с 06.03.2025 по 05.03.2030, Провода монтажные, малогабаритные,- с жилами из медных луженых проволок или с упрочненными жилами из медных и сталемедных луженых проволок, с полиэтиленовой изоляцией, в том числе экранированные, марок: МПМ, МПМЭ, МПМУ, МПМУЭ, с изоляцией из облученного полиэтилена, марок: МПКМ, МПКМЭ, МПКМУ, МПКМУЭ, с числом жил от 1 до 3, номинальным сечением жил от 0,12 до 1,5 мм2, на номинальное напряжение до 250 В частотой до 5000 Гц и постоянное напряжение до 350 В.