Системный оператор обеспечил подключение к электрической сети Центра ресурсообеспечения «Нижнекамскнефтехима» в Татарстане

Филиал АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана обеспечил режимные условия проведения реконструкции схемы выдачи мощности Энергостанции ПАО «Нижнекамскнефтехим» для технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств Центра ресурсообеспечения ООО «ПЭСТ» с максимальной мощностью потребления 62 МВт.

Центр ресурсобеспечения ООО «ПЭСТ» предназначен для цифровизации основных производственных мощностей ПАО «Нижнекамскнефтехим», а также предоставления внешним организациям ресурсов и сервиса по размещению вычислительных мощностей.

В рамках реализации проекта специалисты Системного оператора принимали участие в подготовке и согласовании технических заданий на проектирование, рассмотрении и согласовании проектной рабочей документации, согласовании схемы внешнего электроснабжения совмещенной со схемой выдачи мощности, технических условий для технологического присоединения к электрическим сетям, а также разработке комплексных программ опробования напряжением и ввода оборудования в работу.

Специалистами РДУ Татарстана при подготовке к испытаниям и вводу нового оборудования в работу, выполнены расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания для различных схем и этапов включения оборудования, определены параметры настройки (уставки) устройств релейной защиты и автоматики, протестированы телеметрические системы сбора и передачи телеметрической информации в РДУ Татарстана.

Выполненные специалистами Системного оператора расчеты электрических режимов, учитывающие особенности каждого этапа проекта, позволили осуществить весь комплекс работ без перерывов в электроснабжении потребителей и нарушения графиков ремонта оборудования электросетевых и генерирующих компаний.