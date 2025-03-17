УЗДП с функцией АВДТ: три устройства в одном корпусе

В обновленной линейке PROXIMA бренда EKF стало доступно устройство комплексной защиты УЗДП с функцией АВДТ. Новинка способна предупредить возникновение аварийного режима из-за дугового пробоя; протекания токов утечки и замыкания на землю; перегрузки и короткого замыкания. Это в свою очередь гарантирует защиту людей от поражения электрическим током, а также выход из строя электроустановок при повышении напряжения питающей цепи.

Номинальный ток устройства от 6 до 40 А, напряжение – 230 В. Номинальная отключающая способность – 6000 А. Аппарат рассчитан на 4000 циклов коммутации. Автоматический выключатель относится к категории «С», срабатывание по дифференциальному току идет по типу А. Уставка по току утечки – 30 мА.

Новинка заменяет сразу три устройства: автоматический выключатель, выключатель дифференциального тока (УЗО) и УЗДП, - а всего занимает 52,8 мм, что эквивалентно трем стандартным модулям на DIN-рейке. Электромеханическое АВДТ не зависит от напряжения питающей сети, не имеет собственного потребления электроэнергии и сохраняет работоспособность при обрыве нулевого проводника. Три вида независимой индикации дают возможность визуально проверить состояние устройства, срабатывание по утечке тока, наличие питания, дугового пробоя и перенапряжения.

Устройство рассчитано на подключение как медных, так и алюминиевых проводников. Для подключения доступны шины FORK, PIN как сверху, так и снизу. Сечение проводника до 25 мм².

Прочный корпус с восемью заклепками обеспечивает устойчивость к предельным токам короткого замыкания и высокую прочность устройства. Усиленный момент затяжки клемм до 2,8 Нм

Надежность и долговечность УЗДП с функцией АВДТ подтверждено проведенными испытаниями, гарантией 7 лет и сроком службы не менее 20 лет.

EKF – международный бренд электрооборудования, комплексных энергоэффективных решений по электроснабжению и автоматизации промышленных предприятий, гражданских и инфраструктурных объектов. Также под брендом EKF разрабатывается программное обеспечение: умный дом EKF Connect Home и IIoT EKF Connect Industry для промышленности.

В актив компании ООО «Электрорешения», которая представляет бренд EKF в России, входят 2 производственные площадки во Владимирской области, сеть логистических центров, а также собственный отдел R&D и испытательная лаборатория, оснащенная новейшим оборудованием. Приоритетное направление работы компании – разработка комплексных энергоэффективных решений для промышленных предприятий, проектирования и строительства энергетических, гражданских и инфраструктурных объектов.