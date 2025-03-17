В 2024 году энергетики «Россети Урал» выявили более 203 тысяч точек подвесов незаконно размещенных подвесов линий связи на объектах электросетевого хозяйства

Специалисты «Россети Урал» подвели итоги работы в 2024 году по программе легализации волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи на всей территории присутствия компании.

Так, в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях энергетики выявили более 203 тысяч незаконных точек подвесов ВОЛС. Больше всего таких объектов зафиксировано в Свердловской области – порядка 80 тысяч. По всем выявленным фактам инициируется претензионная работа. По всему контуру компании выполнен демонтаж более 28 тысяч точек подвесов, так как их собственники отказались признать факт незаконного размещения своего имущества на опорах линий электропередачи. По результатам работы с операторами связи в прошлом году специалисты «Россети Урал» легализовали размещение порядка 150 тысяч точек подвесов ВОЛС.

Мероприятия по выявлению незаконно размещенных линий связи продолжаются. Специалисты электросетевой организации осуществляют регулярный контроль наличия на воздушных линиях электропередачи самовольно размещенного стороннего оборудования связи. С начала 2025 года энергетики «Россети Урал» зафиксировали порядка 35 тысяч несогласованных точек подвесов ВОЛС по всей территории присутствия компании. До конца этого года специалисты намерены легализовать все незаконные подвесы линий связи. В случае отказа операторов связи заключать договора, незаконно размещенные линии связи будут демонтированы.

Энергетики компании «Россети Урал» активно сотрудничают с операторами связи и проводят совместную инвентаризацию размещения линий связи на электросетевых объектах. По этому направлению специалисты «Россети Урал» взаимодействуют с более чем с 235 операторами связи.

Отметим, что сегодня для размещения ВОЛС могут быть использованы более 140 тысяч километров воздушных линий электропередачи и свыше 2 млн опор, находящихся в собственности «Россети Урал» и ее екатеринбургского подразделения компании.

Напоминаем, что монтаж оборудования сторонних лиц на объектах электросетевого хозяйства строго регламентируется законодательством Российской Федерации и возможен только по согласованию с сетевой организацией. Самовольно размещенное оборудование связи негативно отражается на надежности и безопасности электроснабжения, затрудняет ремонтно-эксплуатационное обслуживание электросетевых объектов, а также может стать причиной несчастных случаев при монтаже оборудования.

Ознакомиться с информацией и обратиться по вопросам оформления услуги по размещению линий связи на энергообъектах «Россети Урал» можно на официальном сайте компании. Также получить информацию возможно по телефону горячей линии 8-800-2200-220 (звонок бесплатный).