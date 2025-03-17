В 2025 году энергетики «Россети Центр и Приволжье» отремонтируют 327 подстанций в Рязанской области

Всего за 2025 год энергетики филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго» отремонтируют оборудование 45 подстанций 35-110 кВ, в числе которых ПС 110 кВ «Поляны», «Собчаково», «Забелино». Будет выполнен ремонт 282 трансформаторной подстанции 6-10/0,4 кВ, порядка 22 км линий электропередачи 6-10 кВ и около 25 км - 0,4 кВ.

Особое внимание традиционно уделяется расчистке трасс и просек вдоль воздушных линий электропередачи. Данные работы помогают снизить вероятность падения веток и деревьев на провода при неблагоприятных погодных условиях, обеспечив бесперебойное электроснабжение. В 2025 году планируется расчистить от деревьев и кустарников 1860 гектаров просек.

Всего на работы по ремонту энергообъектов будет затрачено 405 миллионов рублей.

Активная фаза ремонтной программы придется на конец апреля. До этого времени персонал пройдет необходимое обучение, инструктажи по охране труда и проверки готовности к безопасной и качественной работе в сезон массовых ремонтов.

Энергетики приложат все усилия для своевременного выполнения всех ремонтных мероприятий. Выполнение плана – залог успешного прохождения отопительного сезона, бесперебойного электроснабжения потребителей в городах и населенных пунктах всех районов Рязанской области, объектов промышленной и социальной сферы, повышения эффективности работы электросетевого комплекса в целом.