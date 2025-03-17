В Челябинской области построят крытый ледовый каток с искусственным льдом

Строительство крытого ледового катка с искусственным льдом, проведут в Челябинской области, Сосновском районе с. Кременкуль, на ул. Ленина дом 12В, сообщает RosTender.info. Заявку на участие в аукционе на выбор исполнителя можно подать до 25 марта.

Планируется строительство двухэтажного здания, общей площадью 5255,4м2, для осуществления учебно-тренировочных занятий на коньках, игры в хоккей, фигурному катанию, проведения соревнований, для развития массового спорта с осуществлением проката спортивного инвентаря. Также, проектом предусмотрено благоустройство территории, включающее в себя устройство проездов с асфальтобетонным покрытием; устройство тротуаров устройство футбольного поля установку МАФ, озеленение в виде посадок деревьев, кустарников и газонов, наружное освещение территории. Строительство обойдётся в 544 млн. рублей из Бюджета Челябинской области. Проведут строительство до 01.12.2027 года.