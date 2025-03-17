В Югре энергетики построят 117 километров волоконно-оптической линии связи

В 2025 году «Россети Тюмень» построят 117 километров волоконно-оптической линии связи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Создание нового цифрового канала позволит организовать высокоскоростной обмен информацией между пятью удаленными подстанциями и центром управления сетями в Когалыме.

Оптический самонесущий кабель с пропускной способностью до 10 Гбит/с будет смонтирован на опорах воздушной линии электропередачи 110 кВ «Прогресс – Таврическая». ВОЛС соединит подстанции «Роса», «Фотон», «Нон-Ёганская», «Прогресс» и «Таврическая», питающие нефтедобывающую инфраструктуру ЛУКОЙЛа. Оптика позволит оперативному персоналу мгновенно получать сообщения с устройств телемеханики, релейной защиты и автоматики, а также показания информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии. Для обработки цифровых сигналов на подстанциях смонтируют активное сетевое и каналообразующее оборудование.

«Россети Тюмень» активно развивают сеть цифровой связи в Тюменском макрорегионе. В настоящее время протяженность собственных волоконно-оптических линий связи в компании составляет порядка 12 тысяч километров.