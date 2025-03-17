Конкурс «ТехноЛидеры» — шанс юным инженерам провести смену в легендарном детском центре «Орленок»
Мечтаешь стать инженером и разрабатывать «умные» технологии? Участвуй в конкурсе «ТехноЛидеры: энергетика, электроника, автоматизация», который организуют IEK GROUP и Всероссийский детский центр «Орленок». Победители получат шанс пройти обучение в «Орленке» с 10 по 30 августа 2025 года.
Кто может участвовать?
Конкурс открыт для всех подростков 14–16 лет, интересующихся наукой и техникой. Дополнительные баллы за портфолио могут получить участники, призеры и победители олимпиад по математике, физике, информатике, а также школьники, которые ранее участвовали в региональных и национальных этапах конкурсов, организованных IEK GROUP и НИУ «МЭИ».
Как принять участие в конкурсе?
- Подготовь портфолио с достижениями в технической сфере за 2023-2025 годы.
- Выполни конкурсное задание — создай презентацию о преимуществах автоматизации в управлении жилыми и промышленными зданиями.
- Зарегистрируйся в системе АИС «Орленок» и загрузи все необходимые материалы.
Что делать, если задание слишком сложное?
Помогут курсы Академии IEK GROUP: они расскажут о решениях в области электротехники и автоматизации, принципах работы логических контроллеров и человеко-машинного интерфейса.
Доступны общая информация и теоретические курсы, видеокурсы, короткие ролики.
Что получают победители?
Прием работ завершается 22 июня 2025 года. Конкурсная комиссия оценит работы и подведет итоги до 2 июля 2025 года. Имена победителей будут опубликованы на сайтах организаторов — IEK GROUP и ВДЦ «Орленок».
У победителей конкурса будет возможность пройти обучение в «Орленке» на тематической программе «ТехноЛидеры». Это уникальный шанс развить свои навыки, познакомиться с ведущими экспертами и сделать первый шаг к успешной карьере в сфере технологий!
Не упусти возможность проявить себя — регистрируйся и участвуй!
Подробности — в Положении о конкурсе.