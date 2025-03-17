«Россeти Юг» в 2025 году инвестируют 7,5 млрд рублей в развитие электросетевого комплекса четырех регионов юга России

«Россети Юг» планируют в 2025 году направить на развитие электросетевого комплекса в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и Калмыкии 7,5 млрд рублей. Это на 14% превысит показатель 2024 года. Инвестиционная программа предусматривает строительство и реконструкцию 526 км линий электропередачи (ЛЭП) и ввод 98 МВА энергетических мощностей.

По 3 млрд рублей будет инвестировано в развитие электросетей в Ростовской и Астраханской областях. На Дону планируется построить и реконструировать 216 км ЛЭП и ввести 38 МВА, в Астраханской области – 145 км ЛЭП и 49 МВА.

Объем инвестиций в электросетевой комплекс Волгоградской области составит почти 1,3 млрд рублей. Здесь планируется построить и реконструировать 113 км линий электропередачи, ввести 10 МВА.

Инвестиционная программы «Россети Юг» в Калмыкии с объемом финансирования 190 млн рублей предусматривает строительство и реконструкцию 52 км ЛЭП, ввод в строй 1 МВА новых мощностей.

На строительство энергообъектов для подключения льготной категории потребителей в 2025 году предусмотрено 1,6 млрд рублей. Для выполнения обязательств по заявкам льготников энергетики намерены построить 297 км ЛЭП и ввести в эксплуатацию 30 МВА трансформаторной мощности.

Реализация мероприятий ежегодной инвестиционной программы «Россети Юг» позволяет обеспечить социально-экономическое развитие территорий присутствия, повысить надежность электроснабжения потребителей и создать необходимые условия для техприсоединения к электрическим сетям.