«Россети» подвели итоги работы магистрального сетевого комплекса в 2024 году

Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров провел в Нижнем Новгороде совещание, на котором рассматривались фактические результаты работы компании по управлению Единой национальной электрической сетью (ЕНЭС) за 2024 год, а также предварительные итоги прохождения отопительного периода. Участвовали руководители филиалов – МЭС и дочерних обществ, задействованных в обеспечении функционирования магистрального сетевого комплекса.

Было отмечено, что в 2024 году лучшую динамику производственных показателей продемонстрировал Сибирский, Восточный и Уральский филиалы, в зоне ответственности которых надежность выросла до 9%. По оперативным данным, практически все МЭС уверенно отработали отопительный сезон. На текущий момент лидерами являются Сибирский и Восточный филиалы, которые в период пиковых нагрузок снизили аварийность на 49% и 32%.

Общий объем выполненных договоров на технологическое присоединение к ЕНЭС в 2024 году составил 4,3 ГВт. Традиционно значительная доля пришлась на регионы Сибири и Дальнего Востока, где реализован ряд знаковых проектов, включая электроснабжение объектов Восточного полигона железных дорог, Ковыктинского газоконденсатного месторождения.

В числе задач на текущий год Андрей Муров назвал реализацию запланированных мероприятий инвестиционной и производственной программ, включая своевременную подготовку к прохождению паводкового и пожароопасного сезонов, предстоящего летнего пика нагрузок.

Участники совещания обсудили вопросы безопасности объектов ЕНЭС, восстановление инфраструктуры в новых субъектах РФ и на приграничных территориях, а также кадрового обеспечения магистрального комплекса.