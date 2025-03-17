«Селигдар» выполнил более 60% общего объема работ на золотоизвлекательной фабрике проекта Хвойное

Полиметаллический Холдинг ПАО «Селигдар» (MOEX: SELG; далее «Холдинг», «Селигдар») продолжает в соответствии с графиком выполнять работы на строительной площадке золотоизвлекательной фабрики проекта Хвойное.

В настоящее время смонтировано более 85% металлоконструкций, 76% сэндвич-панелей и 60% кровельных конструкций и выполнено 98% фундаментов по всем будущим производственным объектам. Общая готовность объекта достигла 60%.

Ранее с началом холодов строители закрыли тепловые контуры с подачей тепла на главном корпусе и корпусе фильтрации, в которых сейчас ведутся работы по монтажу технологического оборудования, технологических трубопроводов, кабеленесущех систем и внутренних помещений.

Продолжаются работы по монтажу мельничного оборудования и подключению маслостанций, устанавливается емкостное оборудование (агитаторы сорбционного цианирования и пр.) в отделении сорбции, десорбции и приготовлении реагентов.

В корпусе фильтрации заканчиваются работы по устройству полов и технологических перекрытий, запущен монтаж конвейеров. На участке рудоподготовки и приемки руды смонтированы бункера и пластинчатые питатели, ведутся работы по установке конвейерного и дробильного оборудования.

Ранее, в конце 2024 года, было получено разрешение на ввод энергетической подстанции 110/6 кВ, заканчиваются работы по монтажу дизельной электроподстанции.

Запуск золотоизвлекательной фабрики намечен на 2025 год, а на 2026 год запланирован выход на производственную мощность. Проектная мощность фабрики – 3 млн тонн руды и 2,5 тонны золота в год.