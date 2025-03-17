Сибирский филиал ПАО «Россети» повысит защиту от низовых пожаров ключевых ЛЭП Алтая

Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Сибири расчистят от сухой растительности 414 гектаров трасс 10 магистральных линий электропередачи 220-500 кВ в Алтайском крае. Это защитит от низовых пожаров энергообъекты, от которых зависит электроснабжение более 2 млн жителей региона и стабильность связей с энергосистемами Новосибирской области, Кузбасса и Красноярского края, а также соседнего государства Казахстан.

Уничтожение сухих, легко воспламеняемых зарослей в охранных зонах ЛЭП – одно из ключевых мероприятий, обеспечивающих надежную работу электросетей в пожароопасный период. Расчистка выполняется механическим способом – с помощью бульдозеров и тракторов-болотоходов.

Борьба с сухой растительностью пройдет на двух линиях электропередачи 220 кВ и восьми ключевых транзитах 500 кВ, обеспечивающих электроснабжение Алтайского края и связь с соседними энергосистемами.

Больше всего работ по расчистке (147 гектаров) будет выполнено на ЛЭП 500 кВ «Барнаульская – Новокузнецкая» между Алтаем и Кузбассом. Почти 125 гектаров просек предстоит освободить от сухостоя на транзите сверхвысокого напряжения 500 кВ от Барнаула до Рубцовска. Кроме того, в ходе ремонтных работ от сухой растительности расчистят тяговый транзит Среднесибирской железной дороги.