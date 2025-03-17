В Херсонской области восстанавливают более 35 км трассы Новая Каховка – Геническ

В Херсонской области силами Госкомпания «Автодор» восстанавливают трассу Новая Каховка – Геническ. Работы ведутся на участке протяженностью более 35 км.



Эта дорога имеет стратегическое значение. Она связывает жителей приднепровских районов региона с областным центром — Геническом, Крымом и Запорожской областью. Особое значение участок, где ведутся работы, имеет для жителей десяти населенных пунктов, непосредственно примыкающих к дороге. Старое асфальтобетонное покрытие за долгие годы эксплуатации пришло в негодность и сейчас находится в аварийном состоянии. Передвигаться по дороге небезопасно.



Сейчас на всем участке подрядные организации выполняют фрезерование старого покрытия, усиливают основание и ремонтируют искусственные сооружения. В ходе работ на объекте будет устроено два слоя нового асфальтобетонного полотна. В нормативное состояние приведут не только покрытие дороги, но и прилегающие к ней территории, обустроят тротуары в населенных пунктах и пешеходные переходы, нанесут разметку, установят знаки.



После завершения работ — в течение 2025 года — дорога будет отвечать всем современным требованиям прочности и комфорта, а также безопасности дорожного движения.