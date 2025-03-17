Загорская ГАЭС произвела 55 миллиардов киловатт-часов экологически чистой электроэнергии

Загорская ГАЭС, крупнейшая в России гидроаккумулирующая электростанция, выработала 55-миллиардный киловатт-час экологически чистой, «зеленой» электроэнергии. Это на восемь миллиардов больше, чем годовое потребление одного из крупнейших мегаполисов мира – Москвы.

Уникальная станция, которая через пару лет отметит 40-летие, построена на реке Кунья в Московской области. ГАЭС выполняет важнейшую функцию, покрывая суточные пиковые нагрузки в Московской и Центральной энергосистемах: она не только производит, но и «запасает» электроэнергию. Ночью, когда спрос на электричество падает, гидроагрегаты перекачивают воду из нижнего бассейна станции в верхний. Днем эта вода через гидроагрегаты срабатывается обратно, обеспечивая дополнительную выработку электроэнергии в периоды наибольшего потребления.

Конструкция станции поражает масштабами инженерных решений. Верхний и нижний бассейны соединяют шесть напорных водоводов длиной 700 метров и диаметром 7,5 метра, что на метр больше диаметра тоннеля метро. При строительстве в гидротехнические сооружения отсыпано 21,8 миллиона кубических метров грунта. Для сравнения: для перевозки такого количества земли потребуется 300 тысяч железнодорожных вагонов, длина такого состава составит 4 000 километров.

Напор воды на турбинах Загорской ГАЭС составляет 100 метров. Найти участок, пригодный для строительства станции, с таким перепадом высот в равнинном Подмосковье проектировщикам было непросто, в итоге такая площадка обнаружена недалеко от Сергиева Посада. ГАЭС стала площадкой для внедрения принципиально новых инженерных решений: помимо протяженных сталежелезобетонных напорных водоводов большого диаметра здесь впервые в нашей стране установили обратимые гидроагрегаты, которые способны работать как в режиме генераторов, так и в режиме насосов.

В настоящее время в России эксплуатируются три гидроаккумулирующие электростанции: Загорская, Кубанская и Зеленчукская ГЭС-ГАЭС. Все они входят в состав РусГидро. Обладая уникальными маневренными возможностями и способностью аккумулировать электроэнергию, ГАЭС имеют важное значение для обеспечения надежного функционирования энергосистемы, а также создания условий для наиболее эффективной и безопасной работы тепловых и атомных электростанций. Гидроаккумулирующие электростанции являются единственными используемыми в энергосистеме России накопителями электроэнергии.