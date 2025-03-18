На Барнаульской ТЭЦ-2 приступили к капремонту котлоагрегата №11

На Барнаульской ТЭЦ-2 начался капитальный ремонт котлоагрегата №11. Затраты на проведение данных работ составят 38,4 млн рублей.

В ходе ремонта предстоит устранить текущие дефекты оборудования, заменить некоторые конструктивные элементы, а также провести экспертизу промышленной безопасности котла. Ранее на Барнаульской ТЭЦ-2 завершился расширенный текущий ремонт котлоагрегата №13 производительностью 210 тонн пара в час. Проделанная работа позволила устранить текущие дефекты оборудования и заменить экранные трубы в объёме 7,5 тонн.

Также проведена экспертиза промышленной безопасности котлоагрегата. Затраты на данный ремонт составили 19,6 млн рублей. В 2025 году вложения СГК в ремонтные работы генерирующего оборудования на ТЭЦ Алтайского края составят свыше 3,1 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом сумма затрат на эти цели увеличена на 9%. На четырех станциях Алтайского края в этом году отремонтируют 60 единиц оборудования — 28 котлов, 16 турбоагрегатов и 16 турбогенераторов. На пяти котлах, двух турбоагрегатах и двух турбогенераторах запланировано проведение капитального ремонта.

Сергей Яковский начальник управления по ремонтам «СГК-Алтай»: