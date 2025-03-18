Ростовский «Гиперион» планирует построить в ОЭЗ завод металлоконструкций

ООО "Гиперион" (Ростовская область, строит инженерные коммуникации для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения) планирует построить завод металлоконструкций на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Ростовская" в Новочеркасске, сообщили "Интерфаксу" в министерстве экономического развития региона.

"Компания "Гиперион" начинает строительство двух корпусов по производству и сборке металлоконструкций и специализированного оборудования очистки. Планируется выпуск 240 тонн металлоконструкций в год после выхода на проектную мощность", - сказал собеседник агентства.

ООО "Гиперион" - один из девяти резидентов ОЭЗ "Ростовская". Компания создана в 2010 году. Владислав Гурьянов (гендиректор "Гипериона") и Иван Городецкий владеют по 50% долей. Выручка компании в 2023 году выросла на 7,1%, до 1,1 млрд рублей, чистая прибыль снизилась в 22 раза, до 7,99 млн рублей. Результаты за 2024 год пока не публиковались.

Особая экономическая зона "Ростовская" создана на базе Новочеркасского индустриального парка в марте 2024 года.

Как сообщалось, более десяти инвестпроектов на общую сумму 14 млрд рублей планируется реализовать в ОЭЗ "Ростовская". Особенную поддержку получат предприятия, ориентированные на новейшие технологии и импортозамещение. Это первая особая экономическая зона на территории Ростовской области. До конца текущего года на территории ОЭЗ будут функционировать 26 новых производственных корпусов для инвесторов.

Власти Ростовской области рассчитывают на создание в ОЭЗ не менее 50 заводов в ближайшие 5 лет.