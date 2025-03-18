Университетские кампусы на экспертизе: «выпускники» и «новички»

С начала действия федеральной программы создания университетских кампусов мирового уровня в Главгосэкспертизу России поступили 30 объектов. Они создаются в составе 17 проектов студенческих городков, отобранных в ходе первых двух конкурсов Минобрнауки.

По 25 объектам кампусов с отдельными титульными наименованиями уже выданы положительные заключения.

В числе последних «выпускников», получивших оценку в начале марта, - учебно-научный комплекс высшего образования с лабораториями и многофункциональный блок с конференц-залами, которые построят в рамках третьего этапа создания межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске и главный учебный корпус ИТ-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде.

Сегодня в Главгосэкспертизе находятся 11 объектов кампусов, из них 4 проходят повторную экспертизу с учетом внесенных изменений в проектную документацию.

«Мы также ожидаем на экспертизу 6 кампусов из третьей волны отбора, в том числе проекты МГТУ «Станкин» (Москва), Забайкальского, Камчатского, Приморского краев, а также Мурманской и Смоленской областей», - сообщил Максим Ботт, руководитель Службы главных экспертов проекта по объектам гражданского назначения Главгосэкспертизы России.

Всего по поручению Президента России к 2030 году по всей стране будет построено 25 кампусов, а в перспективе планируется создание не менее 40 таких студенческих городков.