В Солнечногорске приступают к строительству третьей очереди индустриального парка «Есипово»

Государственный индустриальный парк «Есипово», управляющей компанией которого является Корпорация развития Московской области (КРМО), будет увеличен на 31 га. Об этом сообщает заместитель председателя правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Площадь третьей очереди составит 31 га, а общая площадь всего индустриального парка «Есипово» теперь превысит 313 га. Инвестиции в реализацию нового проекта оцениваются в 1,4 млрд рублей. До конца 2025 года планируется провести все необходимые инженерные коммуникации и дороги. После запуска третьей очереди индустриального парка, там дополнительно будет создано не менее 2,5 тыс. рабочих мест для жителей Подмосковья. При этом инвестиции только потенциальных резидентов в создание новых предприятий оцениваются более чем в 6 млрд рублей», – рассказала Екатерина Зиновьева.

Третья очередь индустриального парка «Есипово» будет оснащена всей необходимой инфраструктурой — инженерными сетями, новыми дорогами и транспортными развязками, в том числе которыми смогут пользоваться жители Подмосковья. Особое внимание будет уделено благоустройству территории индустриального парка. Помимо крупных производств, там смогут разместиться и предприятия малого и среднего бизнеса.

«На сегодняшний день первые две очереди индустриального парка «Есипово» площадью 284 га заполнены на 100%. Помимо 23 инвестиционных проектов, которые предусматривают строительство новых предприятий, еще не менее 50 инвесторов выбрали для размещения своих производственных площадок готовые боксы цифрового промышленного коворкинга Industrial City. Что касается третьей очереди «Есипово», то уже сейчас есть потенциальные инвесторы, которые готовы реализовать инвестиционные проекты, освоив минимум половину территории», - отметил и.о. генерального директора Корпорации развития Московской области Егор Круглов.

Напомним, подобрать земельный участок в Московской области, в том числе в индустриальных парках, для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map, которая создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.