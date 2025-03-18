Александр Беглов: В 2025 году финансирование развития коммунальной инфраструктуры и энергетики Петербурга увеличено почти на 20%

На рабочем совещании с членами городского правительства губернатор Александр Беглов подвел итоги выполнения в 2024 году государственной программы Санкт‑Петербурга «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт‑Петербурге» и поставил задачи на 2025 год.

«Санкт‑Петербург – самый северный мегаполис мира. Для нас крайне важно обеспечить надёжную работу систем теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения. От этого зависит комфорт и благополучие всех жителей города и реализация городских программ», – сказал Александр Беглов.

Все последние годы в Петербурге сохраняются высокие темпы модернизации энергетического и инженерного комплекса. Показатель эффективности государственной программы в 2024 году составил 98,2%. Финансирование программы за счёт всех источников составило 101,7 миллиарда рублей, что на 6,6 миллиарда больше 2023 года. В текущем году объём средств увеличится почти на 20 миллиардов – до 121,1 млрд рублей. Почти четверть из них – средства городского бюджета.

Петербург увеличил объемы реконструкции и строительства теплосетей до 280 километров тепловых сетей. Этот уровень позволяет предотвращать аварии и создавать мощности для перспективных потребителей. Губернатор отметил важность применяемой петербургскими энергетиками т.н. «залповой» реконструкции трубопроводов, когда силы и средства концентрируются на определенных, и, как правило – наиболее проблемных территориях.

В прошлом году город получил 259 обновлённых и построенных объектов теплоснабжения. Это помогло сократить уровень потерь в тепловых сетях до 9% при целевом показателе 9,5%. В планах текущего года – 309 объектов.

Также в 2024 году в Петербурге построено, реконструировано и капитально отремонтировано 1379 км сетей электроснабжения. Выполнено технологическое присоединение 672 объектов, проведены ремонтные работы по обеспечению надежности электроснабжения на 281 объекте.

Активно реализуется программа модернизации наружного освещения. Это часть приоритетного направления Петербурга «Комфорт и уют в городе» на ближайшие годы. Только в 2024 году освещены 169 детских и спортивных площадок, 35 улиц и магистралей, 24 квартала, 14 парков, садов и скверов. За шесть лет в городе появилось больше 200 тысяч светодиодных светильников, их доля увеличена с 11% до 60%. При этом потребление энергии снизилось на 17%.

В 2024 году в Петербурге построено, реконструировано и капитально отремонтировано 62,2 км сетей водоснабжения и 70,9 км сетей водоотведения. За счет всех источников финансирования завершены работы по 567 объектам. В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию 1035 объектов.

Губернатор Александр Беглов поручил органам власти и организациям ужесточить контроль за выполнением требований по защите энергетического комплекса Петербурга от террористических угроз и принять необходимые меры по усилению безопасности инфраструктурных объектов.