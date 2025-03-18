ГК «РОСТ» планирует построить в Хабаровском крае тепличный комплекс

ГК "РОСТ", ведущий производитель овощей закрытого грунта в РФ, намерена построить в Хабаровском крае тепличный комплекс площадью 30 га, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своем телеграмм-канале.

"Намерения УК "РОСТ" - управляющей организации ООО "Овощи Дальнего Востока" закрепили соглашением с председателем совета директоров компании Сергеем Рукиным", - написал губернатор.

Демешин отметил, что начало строительства запланировано на третий квартал 2025 года. Проект разбит на два этапа, в рамках первого этапа будет создано 218 рабочих мест. Реализация проекта позволит увеличить самообеспеченность региона овощами до 47,5 % к 2027 году.

Сумма инвестиций в проект не сообщается.

"Тепличное производство достаточно энергоемкое. Но у нас есть меры поддержки, которые позволяют предприятиям снизить затраты, в том числе — субсидии на покупку оборудования и энергоносители. С 2022 года по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина инвесторам в регионах Дальнего Востока компенсируется до 25% затрат на создание или модернизацию тепличных комплексов", - отметил губернатор.

По словам председателя совета директоров ООО "УК "РОСТ" Сергея Рукина, предприятие планирует производить на Дальнем Востоке томаты. "Рассчитываем, что благодаря динамично развивающейся транспортной инфраструктуре региона будет реализован экспортный потенциал тепличной продукции", - отметил он.

По данным пресс-службы правительства Хабаровского края, общая площадь зимних теплиц в регионе в настоящее время составляет 8,3 га, сбор овощей защищенного грунта в 2024 году составил 3,6 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что ГК "Династия" при участии агрохолдинга "Эко-культура" планирует построить в регионе тепличный комплекс площадью 25 га, объем инвестиций в проект оценивается в 19 млрд рублей.

Группа компаний "РОСТ", основанная в 2013 году, является лидером российского рынка овощей защищенного грунта. В ее состав входят 22 тепличных комбината общей площадью более 700 га, управляющая компания, торговый дом, 5 логистических центров.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Овощи Дальнего Востока" зарегистрировано в июле 2019 году в селе Ракитное Хабаровского края, специализируется на выращивании овощей защищенного грунта.