Петербургское ОКБ «Электроавтоматика» объявило конкурс на техперевооружение за 2,7 млрд руб

АО "Опытно-конструкторское бюро "Электроавтоматика" имени П.А. Ефимова" (Петербург) ищет подрядчика для реконструкции и технического перевооружения научно-производственной базы, говорится в материалах на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 2,692 млрд рублей.

Согласно конкурсной документации, предусмотрено выполнение работ в пяти корпусах бюро, на участках механической обработки, климатических испытаний, испытаний на вибростойкость, малярном участке и других. Подрядчику предстоит отремонтировать фасады, усилить фундаменты под колонны, отремонтировать плиты пола, перекрытия, покрытия и ригели.

Период выполнения работ - с мая 2025 года по февраль 2027 года. Заявки на конкурс принимаются до 2 апреля, итоги подведут 4 апреля. Согласно данным из открытых источников, "Опытно-конструкторское бюро "Электроавтоматика" имени П.А. Ефимова" является одним из ведущих предприятий авиационной промышленности по разработке бортовой авионики. В настоящее время владельцы АО не раскрываются.