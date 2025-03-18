Продолжается строительство дорог на намыве Васильевского острова в Петербурге

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга продолжается строительство улично-дорожной сети на намывных территориях в западной части острова. О ходе работ на участках сообщила пресс-служба КРТИ Петербурга.

Так, на уже открытых восьми участках устроили 6 км тротуаров, всего проектом предусмотрено создание порядка 25 км пешеходных дорожек.

На семи строящихся дорожных объектах – на проспекте Крузенштерна, Вилькицком бульваре, улицах Лисянского, Чирикова, Вадима Шефнера и Гончарова, а также бульваре Головнина – ведется устройство насыпи из песка и основания тротуаров из щебеночно-песчаной смеси. На улице Чирикова монтируют опоры освещения, протягивают кабель и устанавливают светильники, на перекрестке улицы Лисянского, бульвара Вилькицкий и улицы Чирикова устраивают светофор. Также на участках продолжается организация ливневой канализации, дренажа и колодцев.

«Для обеспечения качественной конструкции дорожной одежды тротуаров и велодорожек, позволяющей эксплуатировать построенную улично-дорожную сеть комфортно и безопасно, специалисты переустраивают имеющиеся тротуары, которые не соответствовали нормативным требованиям», - сообщили в КРТИ.

В ходе обследований были выявлены несоответствия нормативам толщины конструкций основания и габаритов тротуаров и велодорожек, а также ненормативные уклоны для обеспечения водоотвода, поэтому потребовался частичный демонтаж элементов благоустройства, однако на улице Лисянского сохранены маяки и малые архитектурные формы, на Вилькицком бульваре – газон и зеленые насаждения.

Напомним, в конце лета 2024 года на намыве Васильевского острова Петербурга открыли для движения новые автодороги длиной 7 км. Всего для интеграции намывных территорий в общегородскую транспортную сеть предусмотрено поэтапное строительство 15,1 км улично-дорожной сети. Все работы на участках планируют завершить в 2025 году.