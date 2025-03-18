Решения по укреплению энергетической безопасности представили на конференции «Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие»
В Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» прошел первый день X Юбилейной научно-практической конференции «Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие». Одним из ключевых мероприятий стал круглый стол «Энергетическая безопасность регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока», модератором которого выступила руководитель Департамента энергетической безопасности и инфраструктуры ТЭК РЭА Минэнерго России Виолетта Киушкина.
На встрече представители отраслевых компаний и региональных органов власти рассказали о направлениях развития региональной энергетики и инвестиционных проектах, обсудили актуальные проблемы энергоснабжения изолированных и труднодоступных территорий Дальнего Востока и Арктики, а также представили приоритетные механизмы и решения по развитию энергетики этих территорий и укреплению их энергетической безопасности.
Особое внимание уделили вопросам диверсификации энергетических ресурсов и инфраструктуры изолированных объектов энергоснабжения, а также технологическим, проектным и инженерным решениям в сфере энергетики. Значительная часть дискуссии была посвящена развитию технологий, соответствующих единым требованиям надежности, экономичности и экологичности. Вместе с тем обсудили технологии распределенной генерации и обеспечение энергетической безопасности северных территорий. При этом участники признали, что отечественные проекты и разработки для развития энергетики Дальнего Востока занимают все большую часть рынка.
В ходе дискуссии Виолетта Киушкина обратила внимание участников на экспертный опыт Российского энергетического агентства Минэнерго России и непрерывное взаимодействие с научными организациями и топливно-энергетическими компаниями, многолетний опыт в обеспечении безопасности объектов ТЭК.
«Основными целями обеспечения энергетической безопасности в регионах являются бесперебойная доступность источников энергии по приемлемой цене, умеренный рост тарифов на энергоресурсы, высокое качество получаемой энергии, а также предоставление экономически выгодных для потребителей услуг и удовлетворение экономического спроса на них», ‒ подчеркнула Виолетта Киушкина.