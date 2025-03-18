«Россети Ленэнерго» поделились с коллегами опытом эксплуатации высокоавтоматизированных подстанций

«Россети Ленэнерго» поделились со специалистами АО «Росатом Возобновляемая энергия» опытом эксплуатации высокоавтоматизированных подстанций с применением цифровых трансформаторов тока и напряжения, а также методами цифровой защиты и организации учета.

Петербургские энергетики показали московским коллегам передовые объекты компании. В рамках визита представители делегации посетили Учебный комплекс «Россети Ленэнерго» и высокоавтоматизированную подстанцию 110 кВ.

Специалисты АО «Росатом Возобновляемая энергия» отметили высокий уровень экспертизы коллег и обратили особое внимание на высокотехнологичное оснащение осмотренных объектов.

«На всех современных центрах питания нашей компании реализован цифровой обмен данными, обеспечена 100% наблюдаемость оборудования. Внедренные технологии также позволяют дистанционно управлять не только первичным оборудованием, но и мониторить текущее состояние устройств релейной защиты и автоматики, АСУТП сразу на нескольких уровнях», – отметил руководитель департамента технологического развития и инноваций «Россети Ленэнерго» Сергей Шувалов.

Все новые энергообъекты «Россети Ленэнерго» строятся на базе российского оборудования. В настоящее время энергокомпания уже ввела в работу более 30 высокоавтоматизированных подстанций.