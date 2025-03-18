«Россети» открыли прием заявок в программу НИОКР на 2026-2028 годы

Электросетевые компании, вузы, научно-исследовательские институты, проектные производственные, средние и малые инновационные предприятия до 30 апреля 2025 года могут представить свои предложения для формирования программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) Группы «Россети». Для этого необходимо создать личный кабинет и заполнить заявку в системе «Управление НИОКР».

Перечень рекомендованных к реализации направлений НИОКР был актуализирован в 2025 году. Участники должны сфокусироваться на исследованиях, нацеленных на обеспечение технологической независимости, информационной и производственной безопасности энергетического комплекса, внедрение сквозных технологий.

В число приоритетных областей исследований входит создание нового оборудования и технологий для строительства сетей постоянного тока. Также принимаются заявки по разработке систем цифрового инжиниринга, интеллектуальной диагностики оборудования и учета электроэнергии, использованию беспилотных аппаратов и операционных роботов.

Полный список направлений НИОКР опубликован на сайте. Отбор предложений проводится ежегодно. В прошлый раз экспертизу прошли 38 тематик. Всего поступило более 230 заявок.