Третий полуфинал Чемпионата электриков IEK — Краснодар бьет рекорды!

Конкурс 15 человек на место — Краснодарский полуфинал Чемпионата электриков IEK установил первый рекорд 2025 года. Именно в Краснодаре мы зафиксировали наибольший проходной балл для участников отборочного тура. За место в очном полуфинале боролись электромонтажники высокого уровня — 220 специалистов из 42 регионов и 6 федеральных округов Российской Федерации.

Соревнования электриков проходили в Краснодарском техническом колледже. Конкурсантам предстояло собрать и скоммутировать электроустановку, смонтировать электропроводку. Оценивались качество работы и соблюдение техники безопасности. Далее выполнялся блок «Программирование» на собственном программном обеспечении нашей компании — ONI PLR STUDIO.

Многие конкурсанты уже имели опыт решения подобных задач в полевых условиях, однако выполнить задание на площадке Чемпионата, с ограниченным временем и строго следуя правилам, оказалось достаточно сложно. «Это было испытание для лучших из лучших!», — подчеркнул главный эксперт полуфинала в Краснодаре Андрей Мочалкин.

Гости Чемпионата электриков прекрасно провели время: они от души болели за участников, демонстрировали свои навыки в мастер-классах по установке модульного оборудования ARMAT в корпусах серий TITAN, KREPTA и TEKFOR, подключали электроустановочные изделия на стендах BRITE и TORS. А еще — знакомились с современным электротехническим оборудованием IEK.

Когда дело дошло до «Прожарки», электромонтажники активно включились в новый формат деловой программы Чемпионата. В Краснодаре мы испытали на прочность новинку из линейки TITAN 5 и дали ответы на самые каверзные вопросы.

«Очень полезный и нужный нам в работе формат общения с профессионалами от электромонтажа. Будем развивать продукты и дальше, отталкиваясь от полученной обратной связи», — поделился Владимир Гореликов, менеджер по продукту «Металлические корпуса».

Но главная интрига полуфинала — кто же все-таки выйдет в финал Чемпионата? И вот жюри огласило результаты.

Победители лиги «Профессионалы»

1 место — Александр Шувырь (финалист Чемпионата).

2 место — Андрей Чердынцев (финалист Чемпионата).

3 место — Василий Степанов.

Победители лиги «Юниоры»

1 место — Андрей Пыльцын (финалист Чемпионата).

2 место — Юрий Завадский.

3 место — Павел Кукушкин.



Все победители представляют Краснодар. Ждем их 20 мая 2025 года в Казани, где состоится грандиозный финал Чемпионата электриков IEK!

А пока отправляемся на следующий полуфинал. Тюмень, скоро увидимся!

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