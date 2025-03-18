Тюменская область планирует сокращать использование газовых плит

Власти Тюменской области в целях безопасности планируют создать условия для постепенного отказа от использования газовых плит в многоквартирных домах, сообщает областной департамент ЖКХ.

Во время капитального ремонта зданий, где жители готовят пищу на газовых плитах, будут прокладываться дополнительные усиленные кабельные линии для подключения электроплит.

"В Тюменской области планируем постепенно уходить от внутридомового газоснабжения для целей приготовления пищи. В ходе капитального ремонта мы усиливаем электропроводку внутри дома, обеспечиваем технологическое присоединение с увеличенной электрической мощностью всего дома к внешним сетям электроснабжения. Таким образом, значительно повышается безопасность проживания", - приводятся в сообщении слова замгубернатора региона Павла Перевалова.

По его словам, соответствующая работа будет проводиться в домах, где использовался не только сетевой газ, но и баллонный.

"Правительство области приняло решение, что по таким домам мы тоже будем усиливать электропроводку", - подчеркнул Перевалов.

Так, в 2025 году в Тюменской области системы электроснабжения будут отремонтированы в 245 многоквартирных домах, в девяти из них люди готовят пищу на газовых плитах. Им будет предложено заменить их на электрические.

При этом в сообщении подчеркивается, что окончательное решение о переходе с газовых на электрические плиты останется за собственниками квартир. После того, как все приобретут электроплиты, появится возможность решением общего собрания демонтировать старые газовые сети.