В ЛНР отремонтированная трасса разгрузит региональную дорожную сеть

В Луганской Народной Республике восстанавливают дорогу Успенка – Антрацит. Ее протяженность ― 33 км. Она соединяет небольшие города региона со столицей Республики.



Ремонт здесь проводился несколько десятков лет назад. Из-за плохого состояния покрытия вместо 30 минут от Успенки до Антрацита водители тратят 1,5 часа на объездной маршрут. Чтобы не рисковать машиной, они едут через населенный пункт Красный Луч.



После снятия старого дорожного полотна специалисты устроят основание, два слоя асфальтобетонного покрытия, укрепят обочины. Также благоустроят тротуары, установят знаки, нанесут разметку, смонтируют барьерное ограждение. Завершить все работы планируют до конца года.