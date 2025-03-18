Забетонирована опора под разводной пролет Большого Смоленского моста в Петербурге

В Санкт-Петербурге с опережением графика ведется строительство Большого Смоленского моста через реку Нева. О ходе работ на объекте 18 марта сообщила пресс-служба администрации города.

Строители завершили очередной этап работ – бетонирование ростверка пятой опоры. На ней и на шестой опоре будет смонтирован разводной пролет, укрупнительная сборка металлоконструкций которого ведется на Перевозной набережной. В работах по бетонированию ростверка использовали пять бетононасосов – два подавали материал с рабочего моста, два – с баржи, а один находился в резерве. В час на ростверк подавалось до 80 кубометров бетона. Всего использовано 1610 кубометров бетона. В результате этой операции опора «подросла» на 3 метра.

Также в рамках возведения мостового перехода специалисты АО «ДиМ» (входит в Нацпроектстрой) строят развязку на пересечении с Дальневосточным проспектом. В работе пять опор из шести – специалисты устраивают свайное основание армогрунтовой насыпи.

«Большой Смоленский мост – один из наших мегапроектов, которые входят в число приоритетов развития Санкт-Петербурга. Эта переправа очень важна для оптимизации маршрутов автомобильного и общественного транспорта в обход исторического центра. Строительство моста идет с опережением графика. Движение по нему планируем открыть в 2027 году», - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, разводной Большой Смоленский мост через Неву строят на участке между Володарским мостом и мостом Александра Невского. Переправа будет иметь шесть полос для автотранспортного движения, две – для трамвайного, а также тротуары и велодорожку. К улично-дорожной сети города мостовой переход подключают за счет строительства трех развязок – на проспекте Обуховской обороны, Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай и Союзным проспектом. Общая протяженность объекта – 1,6 км.

Ранее сообщалось, что после завершения навигации в 2025 году начнется монтаж разводного пролетного строения моста, а в 2026-м пролет будет готов к пропуску судов.