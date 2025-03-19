CHINT в России признан лидером эффективности за высокие темпы продаж

Производитель электротехнического оборудования CHINT в России получил награду «Лидер эффективности» по итогам 2024 года. Награда присуждена одним из крупнейших поставщиков электротехнической продукции в Приволжье – компанией «Толедо», входящей в Российскую ассоциацию электротехнических компаний (РАЭК).

Награду вручили за высокие темпы роста продаж и эффективность бизнес-процессов CHINT в России. В условиях растущего спроса на электроэнергетическое оборудование компания усилила позиции в сегменте распределения электроэнергии и вошла в число премиальных брендов, представленных на отечественном рынке.

«Этот результат – заслуга всей команды CHINT в России. Мы сделали ставку на стратегическое партнерство, гибкость в работе с клиентами и своевременную адаптацию к изменениям рынка. В 2025 году мы продолжим наращивать присутствие, расширяя локализацию и предлагая инновационные решения», – прокомментировала директор департамента продаж оборудования распределения энергии CHINT в России Мария Травкина.

По оценке CHINT в России, в 2024 году отечественный рынок электротехнической продукции демонстрировал устойчивый рост, чему способствовали, в том числе, государственные инвестиции в инфраструктурные проекты и активное развитие энергетического сектора.

CHINT в России продолжает укреплять позиции на локальном рынке, развивая сотрудничество с региональными партнёрами и расширяя присутствие в стратегически важных сегментах.

