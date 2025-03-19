Энергетики построили подстанцию для повышения надежности электроснабжения деревни и трех СНТ Сергиево-Посадского г.о.

Специалисты «Мособлэнерго» в рамках договора технологического присоединения к сетям компании построили подстанцию для повышения надёжности электроснабжения уже действующих и новых потребителей д. Новоселки, СНТ Калинка, СНТ Рассвет, СНТ Березка-3 в Сергиево-Посадском г.о.



В ходе работ специалисты вместо предыдущей подстанции с силовым оборудованием, мощность которого 100 кВА, установили новую комплектную трансформаторную подстанцию КТП-25, оснащенную силовым трансформатором мощностью 630 кВА. Также в рамках реализации проекта энергетики выполнили строительство участка кабельно-воздушной линии КВЛ-0,4 кВ, протяженностью 420 м от питающей подстанции до распределительного устройства. Строительство данной подстанции позволило повысить надежность и качество электроснабжения деревни и трех СНТ.



В рамках своей деятельности АО «Мособлэнерго» подключает энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Техприсоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.



Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.