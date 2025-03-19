Еще четыре ЭЗС запущены в Подмосковье

Министерство энергетики Московской области проект по развитию электрозарядной инфраструктуры в Подмосковье. В рамках расширения сети ЭЗС «Заряди авто» запущены в эксплуатацию еще четыре электрозарядных станций. Они расположены на территории магазинов розничной сети «Глобус» в Московской области. Установленные ЭЗС находятся по адресам: г.о. Электросталь, пос. Случайный, тер. Массив 1, стр. 2, «Глобус Электросталь»; г. Королев, ул. Коммунальная, д. 1, «Глобус Королев»; г. Подольск, мкрн. Климовск, ул. Молодежная, д. 11, «Глобус Климовск»; г. Пушкино, Красноармейское шоссе, вл. 105, «Глобус Пушкино».

Мощность станции составляет 150 кВт, все они имеют три коннектора 2xGB/T + CCS Combo2, что позволяет заряжать электромобиль или любой другой электротранспорт в оперативном режиме.

Мероприятия по установке ЭЗС выполняются в рамках реализации распоряжения Правительства РФ об утверждении «Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года». В Подмосковье проект реализуется с 2016 года.

Развитие электротранспортной инфраструктуры является приоритетным направлением деятельности Правительства региона, ведь год от года в Подмосковье наблюдается увеличение спроса на электромобили.