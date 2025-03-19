Готовность Южной широтной магистрали в Петербурге оценили на 40%

Общий объём выполненных работ на Южной широтной магистрали (ЮШМ) в Петербурге составляет 40%. Строительство путепровода в створе Петербургского шоссе ведётся ускоренными темпами, временное движение по нему планируют открыть до конца года, сообщает пресс-служба АО «ВАД».

Контракт на строительство первого этапа ЮШМ был заключён между Дирекцией транспортного строительства и дорожно-строительной компанией «ВАД» в феврале 2023 года. Общая протяжённость этого участка составляет 7 км: магистраль соединит Волхонское и Петербургское шоссе, а также шоссе Подбельского.

Строительные работы выполняются от Сарицкой улицы до пересечения с шоссе Подбельского, включая реконструкцию участка шоссе Подбельского от Сетевой улицы до Рубежной дороги. При этом проект предусматривает возведение трёх разноуровневых транспортных развязок с путепроводами: в створе Петербургского шоссе, через железнодорожные пути Балтийского и Витебского направлений.

— Путепровод в створе Петербургского шоссе готов уже на 60%: заканчиваем устройство фундаментов опор, в начале апреля приступаем к монтажу полусотни 28-метровых балок. В планах завершить монтаж пролётного строения в сентябре, заасфальтировать и пустить временное движение по путепроводу до конца текущего года, — отметил технический руководитель контракта АО «ВАД» Александр Егоров.

В настоящее время строительно-монтажные работы ведутся одновременно на нескольких участках объекта. Завершаются работы по усилению основания дорожного полотна рядом с путепроводом через железнодорожные пути Балтийского направления и Сарицкой улицей.

— Из 788 грунтоцементных свай готовы 717. Высокие темпы строительства во многом возможны благодаря технологии Jet grouting — струйной цементации грунтов. Грунтоцементные сваи повышают несущую способность грунта и экономят время. Успеваем делать в среднем десять свай за день — это достаточно быстро, — пояснил Александр Егоров.

Ещё один путепровод через железнодорожные пути Балтийского направления готов на 65%. На участке ЮШМ, который пролегает между вышеуказанными путепроводами от Петербургского шоссе до Сарицкой улицы, уложено дорожное покрытие, смонтированы опоры освещения, фундаменты шумозащитных экранов. Третий путепровод через пути Витебского направления готов на 30%.

Новая магистраль фактически огибает один из самых загруженных участков КАД между Пулковским шоссе и Софийской улицей. Рассчитанная на 4–6 полос ЮШМ повысит транспортную доступность юга Петербурга, разгрузит КАД, снизит транзитные потоки через Пушкин и Павловск. Пропускная способность новой трассы составит более 49 тыс. автомобилей в сутки.