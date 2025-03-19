Группа «РОСНАНО» представила оптоволоконные технологии для дальнемагистральных сетей связи на Международной конференции TransNet

Компания выступила стратегическим партнером сессии и поделилась своим видением будущего отрасли.

Завод Группы «РОСНАНО» в Саранске — первый и единственный в России производитель современного телекоммуникационного оптического волокна промышленных масштабов. Центр компетенций, созданный на его базе, занимается разработкой новых типов волокон, которых требует рост объемов траффика и скорости передачи информации в современных сетях.

Крупнейшим проектом реализации последних поколений отечественного оптоволокна стало строительство трансъевразийской волоконно-оптической линии связи «ВОЛС TEA NEXT». Для него компания поставила более 800 тыс. км оптического волокна перспективных стандартов.

Среди них волокно новейшего поколения G.654.E с сердцевиной из чистого кварца. Оно обладает уникальными характеристиками и ранее не использовалось в отечественном производстве. Его применяют на длинных дистанциях и для передачи больших объемов данных. Выбор перспективного оптоволокна дает возможность проектировать магистральные линии связи с расчетом на эксплуатацию в течение следующих 30 лет.

Оптоволокно — технология будущего. От сверхбыстрой передачи данных на петабитных скоростях до квантовой связи, медицины и освоения космоса. Как эта технология изменит нашу жизнь?