Группа «РОСНАНО» представила оптоволоконные технологии для дальнемагистральных сетей связи на Международной конференции TransNet
Компания выступила стратегическим партнером сессии и поделилась своим видением будущего отрасли.
Завод Группы «РОСНАНО» в Саранске — первый и единственный в России производитель современного телекоммуникационного оптического волокна промышленных масштабов. Центр компетенций, созданный на его базе, занимается разработкой новых типов волокон, которых требует рост объемов траффика и скорости передачи информации в современных сетях.
Крупнейшим проектом реализации последних поколений отечественного оптоволокна стало строительство трансъевразийской волоконно-оптической линии связи «ВОЛС TEA NEXT». Для него компания поставила более 800 тыс. км оптического волокна перспективных стандартов.
Среди них волокно новейшего поколения G.654.E с сердцевиной из чистого кварца. Оно обладает уникальными характеристиками и ранее не использовалось в отечественном производстве. Его применяют на длинных дистанциях и для передачи больших объемов данных. Выбор перспективного оптоволокна дает возможность проектировать магистральные линии связи с расчетом на эксплуатацию в течение следующих 30 лет.
Оптоволокно — технология будущего. От сверхбыстрой передачи данных на петабитных скоростях до квантовой связи, медицины и освоения космоса. Как эта технология изменит нашу жизнь?
- Благодаря использованию многомодовых волокон и квантовых технологий, скорость передачи данных достигнет петабитных масштабов (примерно 1 млн гигабит/с).
- Квантовое оптоволокно — может стать основой для квантовой связи. Абсолютно безопасного способа передачи данных благодаря принципам квантовой криптографии.
- Оптоволокно в медицине — будет использоваться для создания миниатюрных датчиков и устройств, способных диагностировать заболевания на ранних стадиях.
- Оптоволокно в космосе — в будущем может быть использовано для создания космических коммуникационных сетей. Это позволит передавать данные между планетами с минимальными задержками.
- Оптоволокно в ИИ — обеспечит высокоскоростную передачу данных между серверами и устройствами. Это ускорит обучение нейронных сетей и обработку больших данных.
- Оптоволокно как неотъемлемая часть VR и AR — основа для передачи огромных объемов данных с минимальной задержкой, что сделает виртуальные миры более реалистичными и интерактивными.
- Оптоволокно — ключ к распространению 6G и новых технологий, таких как голографическая связь.