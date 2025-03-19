Объявлены победители конкурса RusCable PR-Challenge 2025. На Cabex 2025 прошла церемония вручения наград

На Cabex 2025 прошла церемония вручения наград в конкурсе RusCable PR-Challenge - ежегодном открытом соревновании маркетологов и PR-специалистов в кабельной отрасли. Список победителей по номинациям до начала самой церемонии оставался интригой. Жюри рассмотрело более 100 предложенных проектов, брендов и рекламных компаний и определило лучших в 6 номинациях, а в открытом голосовании на сайте премии приняло участие 2350 человек.

Церемония прошла по-настоящему на "драйве". Рок-музыка, яркие заставки и по-настоящему заряженная аудитория. Награды на сцене вручали руководитель медиаходинга "РусКабель" и директор по информационной политике Ассоциации "Электрокабель" Александр Гусев и маркетолог, автор и ведущий спецпроектов RusCable.Ru Сергей Кузьминов в сопровождении маскота конкурса - девушки в мотоциклетном шлеме с логотипами компаний-победителей прошлых сезонов конкурса.

Список победителей по номинациям:

SMM Challenge — Лучшие соцсети

LAPP / FLEXICORE. За локализацию бренда и продукта и сохранение tone of voice

Social&HR Challenge — Лучшие социальные и HR-проекты

Режкабель. За образовательный проект "ПОТЕНЦИАЛ", социальную политику в области улучшения условий для персонала

Video Challenge — Лучшие видео

КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ". За создание формата блогерского шоу ProЗавод без цензуры

Audio Challenge — Лучшие подкасты, музыка и радиоэфиры

GENESIS. За 2-й сезон "Полимерного подкаста" о работе в полимерной компании и эффектный нейросетевой трек

Cabex Challenge — Лучший стенд и представление на Cabex 2025

КЗ "ЦВЕТЛИТ" и МАГНА. За самый эффектный и доминирующий стенд из необычных материалов (сетка-рабица), концепт и эффективную коллаборацию двух предприятий.

PR Challenge — Лучший PR-проект

Персона года RusCable.Ru и Ассоциации "Электрокабель". За неподдельные эмоции участников и оценку со стороны индустрии.

Специальные награды

Special Challenge — Специальные награды

ГК "Москабельмет". За мультидисциплинарный маркетинг в контенте и соцсетях и за проекты СИЗТория, the MyFta, Кабельный завод будущего, работу с Моспромом и экскурсии МКМ

ChinaCable.Ru. За проекты ChinaCableCompass, подкаст "Чайная пауза", запуск бренда GERAMACH, представление на WIRE для Ассоциации "Электрокабель" и создание рабочей группы по кабельному оборудованию АЭК.

АКРОН ХОЛДИНГ. За создание инфоповодов "покупки заводов", возрождение бренда "Севкабель", HR-проекты, создание и развитие зонтичного бренда для предприятий холдинга и покупку футболиста Дзюбы.

Антипремия "Осторожно кабель!"

Осторожно кабель! — Награда за самые яркие истории и факты, связанные с фальсификатом на кабельном рынке.

На конкурс было предложено более 20 брендов и компаний на звание "худших" и получение антипремии качества — таблички с надписью "Осторожно кабель". Но жюри оценивало именно маркетинговую составляющую историй, охват публикаций, известность брендов, виральный эффект и наглость в том, как производится фальсификат. На основании многих фактов не удалось выбрать однозначно худшего и конкретного производителя и главного фальсификатчика, но жюри выбрало очень достойную историю, связанную с "Теневым кабельным холдингом", противостоянием, анонимностью и, как сами называют себя получатели премии "третьей силой".

Победителем премии "Осторожно кабель" стал проект ДЕПАРТАМЕНТ 220

К сожалению нет прямого доказательства или установленной связи с конкретным лицом или производителем, но, исходя из публикаций канала можно сделать вывод, что данный канал может быть связан с тем самым теневым кабельным холдингом (АМГ-Электро, ВЕЛЕСКАБ, РОДОНИТ) и пользуется поддержкой и симпатиями со стороны БИКОННЕКТ (СТИНКАБЕЛЬ). Получать премию на сцену никто не вышел, однако RusCable.Ru с радостью передаст награду победителям, если те идентифицируют себя.

Открытое онлайн-голосование

Более 2000 человек проголосовало в открытой части конкурса. Участники активно агитировали за свои компании на странице премии RusCable PR-Challenge.

Победителями в народном голосовании стали:

Лучшие соцсети - АКМ (Аксайский металлургический комплекс)

Лучший соцпроект - ТАТКАБЕЛЬ (ЭКМ Холдинг)

Лучший PR-проект HABSANS.

В ТОП 5 онлайн-голосования вошли: XINMING, ХКА, РЕЖКАБЕЛЬ, КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, НПП "СПЕЦКАБЕЛЬ"

Победители-участники Cabex получили свои награды на сцене выставки, остальные победители получат награды от редакции RusCable.Ru после завершения выставки. Запись церемонии вручения и фотогалерея скоро будут опубликованы на странице конкурса. До встречи в следующем сезоне RusCable PR-Сhallenge!