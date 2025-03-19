Минстрой России стимулирует запуски проектов жилищного строительства в воссоединенных регионах. При участии банков, ППК «ФРТ», крупнейших застройщиков и представителей четырех субъектов в Минстрое России прошел цикл совещаний и мероприятий, направленных на обсуждение текущего состояния внебюджетного жилищного строительства. ЛНР и Херсонская область провели отдельные презентации градостроительного и инвестиционного потенциала для компаний-застройщиков.

«Для достижения среднероссийского уровня необходимо кратно увеличить объем запуска новых проектов. Минстрой России ведет планомерную работу по снижению бюрократических барьеров для застройщиков, это позволит оперативно выходить на строительные площадки. Мы должны увеличивать количество предложения на рынке: действуют уникальные условия для граждан, а также для потенциальных инвесторов, участие в СЭЗ дает большое количество преференций. В оперативном режиме отрабатывается каждый вопрос, требующий корректировки нормативно-правовой базы для открытия проектного финансирования и получения разрешения на строительство», - сообщил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Утверждены плановые показатели по вводу жилья в воссоединенных регионах на период 2025-2027 гг.

Сегодня инвестиционное жилищное строительство осуществляют 25 компаний, действует 34 разрешения на строительство. На территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей действует ипотечная программа под 2%. Для развития жилищного строительства действует программа субсидирования проектного финансирования.

«Херсонская область сегодня — это территория динамичного развития, где созданы уникальные условия для инвесторов и жителей. Мы запускаем масштабные проекты: от генеральных планов муниципальных округов до строительства социального и арендного жилья, учитывающего потребности всех категорий граждан — от сирот и ветеранов до врачей и учителей. Льготная ипотека под 2%, субсидии для застройщиков и масштабная инфраструктурная модернизация делают наш регион привлекательным для реализации амбициозных проектов. Наша цель — к 2030 году вывести область на общероссийский уровень, и мы уверены: каждый, кто присоединится к этой работе, станет частью большого успеха. Здесь строят не просто дома — здесь создают будущее» - отметил заместитель Председателя Правительства Херсонской области Руслан Цыганенко.

Отдельным вопросом повестки стала особенность предоставления земельных участков через механизм свободной экономической зоны. Вступление в СЭЗ позволяет получать земельные участки в аренду у ППК «Фонд развития территорий» на льготных условиях из сформированного «банка земельных участков»