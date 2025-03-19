На Сabex 2025 прошло официальное заседание RusSaloCLUB 2025

На выставке Cabex 2025 состоялось официальное заседание RusSaloCLUB — неформального объединения кабельной отрасли под руководством Евгения Ферафонтова, функционирующего на добровольных началах и нацеленное на сохранение традиционных ценностей и принципов партнерства и братства на кабельном рынке.

Заседание начало свою работу в 15-00 и продолжилось даже после официального завершения работы выставки Cabex 2025. На специальной черной стене участники заседания оставляли свои отзывы, подписи, замечания и предложения и просто оставляли свой след в истории кабельного бизнеса. Повестка дня содержала в себе обсуждение ключевых тем и проблематик кабельного бизнеса и кабельного братства.

Участники заседания продегустировали несколько видов сала от отечественных и локальных производителей, произведенное строго по ГОСТ с соблюдением всех добровольных стандартов RusSALOCLUB. Среди поставщиков сала можно отметить специальное сало с добавлением чеснока, перца и куркумы от пермского участника клуба.

За официальными и не очень разговорами и ответами на вопросы об уважении и традициях в кабельном бизнесе через RusSALOCLUB прошло по предварительным подсчетам от 20 до 30 человек. Кто-то приходил, съедал сало и выпивал и отправлялся дальше по своим делам, а кто-то занял свою позицию всерьез и надолго.

RusCable.Ru поддерживает работу RusSALOCLUB и рад быть площадкой, где кабельщики могут быть собой, говорить честно и поддерживать традиционные ценности кабельного бизнеса и братства.