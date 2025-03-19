На энергоблоке №1 АЭС «Руппур» (Бангладеш) успешно завершились гидравлические испытания систем и оборудования первого контура

На энергоблоке №1 АЭС «Руппур», сооружаемой Инжиниринговым дивизионом госкорпорации «Росатом» в Народной Республике Бангладеш, успешно выполнены гидравлические испытания систем и оборудования первого контура.

Процесс включал в себя несколько этапов – предварительную подготовку, заполнение первого контура водой, создание необходимого давления и температуры, а также подготовку основных и смежных систем. Был произведен ввод в работу автоматизированной системы управления технологическими процессами, обеспечивающей управление и контроль технологическими параметрами в ходе проведения гидравлических испытаний. Испытания на плотность и прочность производились под давлением 24,5 МПа. Специалисты провели тщательный мониторинг состояния оборудования, фиксируя все показатели в соответствии с проектными требованиями и международными стандартами безопасности.

«Успешное завершение гидравлических испытаний на первом энергоблоке АЭС “Руппур” подтверждает высокий уровень качества и безопасности нашего проекта. Это значимый этап, который приближает нас к следующему важному шагу – горячей обкатке реакторной установки. Мы уверены, что станция станет надежным источником энергии для Бангладеш на десятилетия вперёд», – отметил вице-президент по проектам в Бангладеш АО «Атомстройэкспорт» Алексей Дерий.

АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакки, в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200. Флагманские реакторы «Росатома» ВВЭР-1200 уже доказали свою эффективность и надежность при эксплуатации референтных энергоблоков. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности. Сейчас эксплуатируются уже шесть энергоблоков на базе таких реакторов – четыре в России и два в Республике Беларусь. Активное строительство АЭС по российской технологии идет в Египте, Венгрии, Турции и Китае.

Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский филиалы – проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации. Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира. Порядка 80 % выручки дивизиона составляют зарубежные проекты. Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии. www.ase-ec.ru

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру. Продолжается реализация и международных крупных проектов в сфере энергетики. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.