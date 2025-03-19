Новая серия источников бесперебойного питания ТА/ТАЕ

Ведущий производитель оборудования для защиты электроснабжения Ippon объявил о запуске серии аккумуляторных батарей с целым рядом существенных преимуществ. Новые ИБП Innova ТА/ТАЕ с двойным преобразованием входного напряжения (онлайн) – профессиональное решение для защиты критически важного оборудования от всех видов проблем с электропитанием.

Благодаря передовым технологиям, высокому качеству исполнения и широкому спектру возможностей, все шесть моделей, мощностью от 1000 ВА/1000 Вт до 3000 ВА/3000 Вт, способны обеспечить надёжную защиту и стабильную работу подключённого оборудования в любых условиях эксплуатации. Стабильную работу даже самого требовательного оборудования гарантирует чистая синусоида, а коэффициент мощности 1,0 позволяет использовать всю заявленную мощность. Профессиональная система управления и богатый набор интерфейсов делают ИБП серии ТА/ТАЕ идеальным выбором как для корпоративного сектора, так и для профессиональных рабочих станций.

Отдельно отметим возможность удалённого мониторинга и управления, которая позволяет поддерживать непрерывную работу критически важных систем, что минимизирует риски потери данных и простоев. Порт аварийного отключения питания (EPO) позволит экстренно отключить питание в случае пожара или аварии, обеспечит безопасность персонала и защитит оборудование при чрезвычайных ситуациях. Разъёмы RS-232 и USB-B для интеграции ИБП в существующие системы мониторинга и управления обеспечат гибкость и удобство использования. Интеллектуальный слот позволит, при необходимости, установить SNMP-карту.

Особенно актуальны эти бесперебойники для организаций, где требуется максимальная надёжность и стабильность электропитания, в т.ч. для дата-центров, серверных комнат, медицинских учреждений, лабораторий и производственных предприятий. На российском рынке батареи будут доступны эксклюзивно через официального дистрибьютора Ippon – компанию Merlion, а также через партнёрскую сеть бренда.