В Нижегородской области появится социо-культурный и деловой центр

Строительство здания социо-культурного и делового центра выполнят в с. Большом, Большеболдинском муниципальном округе, Нижегородской области, сообщает RosTender.info. Для выбора исполнителя разместили открытый аукцион. Поучаствовать можно до 26 марта.

Функциональное назначение планируемого здания Центра — оказание административных услуг, а именно: публичные государственные и муниципальные услуги, оказываемые органами исполнительной власти, исполнительными органами местного самоуправления и другими уполномоченными субъектами, и предоставление которых связано с реализацией властных полномочий. В здании центра планируется размещение отделений срочного социального обслуживания, социально-консультативной помощи, отделения социально-бытового и социально-медицинского обслуживания, отделения социального обслуживания семьи и детей, зала для проведения массовых мероприятий с пожилыми гражданами на 20 человек; кабинетов медицинского обслуживания граждан: массажной, кабинета физиотерапии, кабинета психологической разгрузки, медицинского и процедурного кабинетов, зала ЛФК, тренажерного зала и иных организаций.

Завершат строительство не позднее 31.03.2027 года включительно. Бюджет Большеболдинского муниципального округа на строительство потратит 541 млн рублей.

