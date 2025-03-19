Правительство предусмотрело возможность введения преференций для поддержки бизнеса в приграничных районах, где действует режим контртеррористической операции

На отдельные территории приграничных регионов может быть распространён режим свободной экономической зоны, действующей в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Постановление, закрепляющее такую возможность, подписано.

К свободной экономической зоне могут быть отнесены территории, на которых введён правовой режим контртеррористической операции. Это позволит поддержать действующий там бизнес. Так, предприятия, работающие в таких районах, смогут получить статус резидентов свободной экономической зоны и соответствующие преференции, в числе которых пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%, нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестпроекта, освобождение от уплаты налога на имущество организаций, а также режим свободной таможенной зоны.

О принятом решении Председатель Правительства Михаил Мишустин сообщил 19 марта на заседании Правительства.

«Рассчитываем, что благодаря принятому решению бизнес сократит свои издержки, сохранит предприятия и квалифицированных сотрудников, наладит производство нужных товаров и услуг», – отметил Михаил Мишустин.

Свободная экономическая зона на территории новых регионов была создана в 2023 году. На сегодняшний день её участниками стали более 300 компаний. Для резидентов свободной экономической зоны разработана программа льготного кредитования. Наиболее распространённые виды деятельности предприятий-резидентов – промышленность, строительство и добыча полезных ископаемых. В июне 2024 года Президент подписал закон, позволяющий распространить преференциальный режим свободной экономической зоны на отдельные территории Белгородской, Брянской и Курской областей.