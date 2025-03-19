«Россети Московский регион» обеспечили мощностью два многоквартирных дома ЖК «Первый Московский. Город-парк»

Специалисты «Россети Московский регион» обеспечили мощностью два новых многоквартирных дома жилого комплекса «Первый Московский. Город-парк», расположенных на ул. Лаптева.

Для подключения к электросетям и выдачи необходимой мощности энергетики компании смонтировали три трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ, в каждой из которых установили по два трансформатора мощностью по 1000 кВА. Также проложили 2,9 км кабельных линий (КЛ) 10 кВ и 6,9 км КЛ 0,4 кВ. Объект обеспечили электроснабжением в соответствии со второй категорией надежности, что предполагает питание по основной и резервным схемам. Максимальная мощность присоединения составила 3 МВт.

Город-парк «Первый Московский» – масштабный жилой квартал в ТиНАО с развитой инфраструктурой. Два новых корпуса рассчитаны на 1 302 квартиры и имеют внутридворовые территории площадью 8,6 тыс. кв. м, которые представляют собой единое пространство между жилыми домами с зонами для детских игр, спорта и отдыха.