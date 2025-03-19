«Россети Северный Кавказ» направят более 540 млн рублей на плановый ремонт энергообъектов в Кабардино-Балкарии

час назад
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Источник:
Россети Северный Кавказ
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«Россети Северный Кавказ» в 2025 году направят 541,8 млн рублей на реализацию Программы технического обслуживания и ремонта энергообъектов в Кабардино-Балкарии.

Энергетики отремонтируют 277,1 км линий электропередачи (ЛЭП): заменят более 7,2 тысячи поврежденных и устаревших изоляторов, 195,5 км ветхого провода на самонесущий изолированный, установят свыше 1600 новых опор. В охранных зонах ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности расчистят 73,92 га просек. На 73 питающих центрах специалисты выполнят ремонт 113 силовых трансформаторов и 931 единицы другого оборудования. Кроме того, необходимые регламентные работы проведут на 101 трансформаторной подстанции 6-10/0,4 кВ.

Реализация профилактических и ремонтных мероприятий на энергообъектах позволяет в том числе обеспечить надежное электроснабжение жителей региона, стабильное функционирование социально значимых учреждений и системообразующих предприятий, снизить технические потери электроэнергии. Большую часть запланированных работ энергетики выполнят хозяйственным способом, то есть собственными силами, что позволит повысить их качество и снизить затраты.

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