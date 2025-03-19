«Северсталь» приступила к строительству дополнительного комплекса отгрузки металла с самого мощного стана горячей прокатки

Компания «Северсталь» приступила к реализации инвестиционного проекта по строительству склада отгрузки рулонов со стана 2000 на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК, ключевой актив компании «Северсталь»). Новый объект – часть стратегической программы по увеличению объёмов производства металлопроката на стане 2000 до 7 миллионов тонн в год.

«Стан 2000 – самый производительный агрегат горячей прокатки ЧерМК. Он выпускает больше 6 миллионов тонн металлопроката в год – это 65% товарной продукции комбината для строительства, машиностроения и энергетики. В 2024 году мы завершили реконструкцию оборудования для смотки рулонов, продолжаем проект перевооружения нагревательных печей стана. Всё это позволит нам повысить эффективность производства наряду с органическим ростом объёмов готовой продукции. Новый участок позволит хранить, обрабатывать и отгружать дополнительные объёмы продукции клиентам, оптимизировав внутренние логистические процессы», – прокомментировал генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская стали» и ресурсных активов Евгений Виноградов.

Новый комплекс будет оснащён оборудованием для упаковки металлопроката, тупиками отгрузки железнодорожным и автомобильным транспортом, а также конвейером для транспортировки металла с прокатной линии.

Конструкторскую документацию для основного оборудования подготовил «КО ВНИИМЕТМАШ» (входит в состав компании «Северсталь»). Кроме того, сотрудники подразделения изготовят и поставят кантователь и систему автоматической смазки звеньев цепи КГКР, важные для работы комплекса. Для возведения сооружения сотрудники группы компаний «Северсталь Стальные Решения» изготовят порядка двух тысяч тонн металлоконструкций.

Сейчас на площадке идут фундаментные работы. Отгрузить первый рулон с участка планируется в 2025 году.