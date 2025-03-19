«Терра-Ток» берет курс на жилые комплексы

Группа «Терра-Ток» поможет застройщикам жилых комплексов в решении вопросов электроснабжения: у компании имеется ряд решений для развития жилищного комплекса и внедрения зарядной инфраструктуры для паркингов.

ООО «Терра-Ток» — ведущий российский производитель в области электротехнического оборудования. Компания специализируется на инновациях в области передачи электроэнергии. С момента основания Группа занимается разработкой и производством линеек шинопровода , которые используются в жилых и промышленных зданиях для передачи и распределения электроэнергии. Три года назад компания освоила еще одно направление: разработку и выпуск зарядных станций для электромобилей.

Группа представляет ряд решений в области передачи электроэнергии для жилых комплексов: создание более эффективной электрической сети, надежность в плане пожарной безопасности, высокая степень защиты от внешних воздействий. Конструкция шинопровода компактнее: при передаче одной и той же мощности шинопровод занимает в шесть раз меньше места, чем требуется кабелю. К примеру, шинопровод на ток 2000 А займет в пространстве площадь 255 х 135 мм, в то же время кабельная линия займет 528 х 386 мм. Площадь ГРЩ так же существенно сократится: на примере одного из проектов при переходе с кабельной линии на шинопровод потребовалось три шкафа вместо шести, что обусловлено съемом мощностей непосредственно с шинопровода. В составе шинопровода есть специальные элементы позволяющие эффективно проходить деформационные швы зданий, а также реализовывать подъемы до верхних этажей. Помимо поставки оборудования компания берёт на себя вопросы по проектированию сетей электроснабжения и проведению монтажных работ.

У компании уже имеется решение для паркингов по созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей. Система позволяет максимально эффективно распределять мощность между зарядными станциями с поправкой на доступную мощность. Такой подход дает возможность установки кратно большего числа зарядных станций, не перегружая электрические сети.

«Мы стремимся внести свой вклад в создание современных и комфортных жилых комплексов. Наш опыт позволяет предложить застройщикам эффективные и надежные системы электроснабжения, соответствующие самым высоким стандартам безопасности и энергоэффективности. Мы предлагаем решение для паркингов, позволяющее максимально эффективно использовать доступную мощность и создавать удобные условия для владельцев электрокаров. Мы уверены, что наши разработки помогут сделать жилые комплексы более современными, удобными и безопасными», — отмечает коммерческий директор Группы «Терра-Ток» Алексей Козлов.

Группа Компаний «Терра-Ток» - российская энергетическая управляющая компания с собственным производством полного цикла. Разработчик и производитель электротехнического оборудования, производственного оборудования, систем автоматизации, роботизированных линий и комплексов, зарядных станций для электромобилей. Основана в 2013 году.