EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образцов кабеля ТМ ГЕРМЕС

EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образцов кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 и ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5 ТМ ГЕРМЕС, закупленных на маркетплейсе WILDBERRIES (магазины «SANтехника & Elектрика» и «Электро»).

В отобранных образцах выявлены существенные отклонения от всех базовых требований качества и безопасности ГОСТ 31996-2012:

занижение толщины изоляции ТПЖ (до 10%);

превышение электрического сопротивления ТПЖ (до 37%).

В течение 2023-2024 гг. кабельная продукция ТМ ГЕРМЕС несколько раз отбиралась для испытаний на маркетплейсах Яндекс.Маркет и ОЗОН. Во всех образцах были выявлены отклонения по всем базовым показателям безопасности ГОСТ 31996-2012 (только по показателю «превышение электрического сопротивления ТПЖ» значения достигали 59,2 %).

Полученные результаты испытаний, а также фактическое отсутствие сертификатов соответствия на продукцию ТМ ГЕРМЕС являются прямым свидетельством того, что данная продукция является фальсификатом и опасна при использовании по назначению, а ее изготовитель представляет из себя очередной полуподвальный «завод-призрак», бенефициаров которого уже разыскивают компетентные органы по обращению EL-Комитета НОПСМ.

Отметим, что правоохранительные органы в последнее время проявляют особый интерес к подобным обращениям EL-Комитета НОПСМ, так как подобные схемы выпуска в обращение кабельного фальсификата нарушают не только требования ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», но и нормы уголовного законодательства (статья 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» и статья 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов»).

Пока уполномоченные органы разбираются в обстоятельствах дела и квалифицируют выявленные правонарушения EL-Комитет НОПСМ в очередной раз категорически предостерегает потребителей от использования фальсифицированной продукции ТМ ГЕРМЕС.