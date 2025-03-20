На Запорожской АЭС начался плановый ремонт трансформаторов 5-го энергоблока

3 часа назад
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Работы ведутся силами подрядной организации «Атомэнергоремонт». В рамках ремонта специалисты проведут:

  • высоковольтные испытания и измерения блочного трансформатора и трансформаторов собственных нужд;
  • испытания ограничителей перенапряжения;
  • ремонт маслоохладителей блочного трансформатора, чистку трубных досок и замену резиновых уплотнений;
  • техническое обслуживание систем пожаротушения, релейной защиты и автоматики.

Плановый ремонт — важный этап в обеспечении надежной работы оборудования. Он позволяет проверить и контролировать все системы и узлы трансформаторов, что гарантирует их стабильную и безопасную эксплуатацию в будущем.

t.me/znppofficial

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