На Запорожской АЭС начался плановый ремонт трансформаторов 5-го энергоблока
3 часа назад
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Работы ведутся силами подрядной организации «Атомэнергоремонт». В рамках ремонта специалисты проведут:
- высоковольтные испытания и измерения блочного трансформатора и трансформаторов собственных нужд;
- испытания ограничителей перенапряжения;
- ремонт маслоохладителей блочного трансформатора, чистку трубных досок и замену резиновых уплотнений;
- техническое обслуживание систем пожаротушения, релейной защиты и автоматики.
Плановый ремонт — важный этап в обеспечении надежной работы оборудования. Он позволяет проверить и контролировать все системы и узлы трансформаторов, что гарантирует их стабильную и безопасную эксплуатацию в будущем.
t.me/znppofficial