На стройплощадке энергоблока №4 Ленинградской АЭС-2 состоялась заливка первого бетона в фундамент здания реактора

20 марта 2025 года на строительной площадке замещающих мощностей Ленинградской АЭС-2 (филиал Концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») состоялась заливка первого бетона в фундамент здания реактора энергоблока № 4.



По видеосвязи в церемонии заливки первого бетона приняли участие представители Белорусской АЭС, АЭС «Эль-Дабаа» (Египет) и АЭС «Руппур» (Бангладеш). Энергоблоки с референтными российскими реакторами ВВЭР-1200 были построены или сооружаются в этих странах при участии госкорпорации «Росатом». Атомщики из стран-партнеров рассказали об итогах эксплуатации и строительства на своих площадках в 2024 году и пожелали российским коллегам успехов при сооружении новых энергоблоков Ленинградской АЭС.

«Сегодня мы не просто дали старт сооружению нового энергоблока Ленинградской АЭС-2. Мы сделали еще один шаг в выполнении большой государственной задачи по увеличению доли мирного атома в энергобалансе страны. В связи с этим перед Росатомом стоят масштабнейшие вызовы. Уже в этом году начинаются работы по строительству замещающих мощностей на Смоленской и Кольской АЭС, завершаются инженерные изыскания под энергоблок четвертого поколения на Белоярской АЭС в Свердловской области. В перспективе двух ближайших десятилетий нас ждут новые площадки в Сибири, на Урале, Дальнем Востоке. Благодаря новым атомным проектам еще больше россиян получат доступ к чистой электроэнергии», - отметил первый заместитель генерального директора по атомной энергетике госкорпорации «Росатом», президент АО «АСЭ» (генеральный проектировщик, Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом») Андрей Петров.

Символично, что начало основного этапа сооружения четвертого ленинградского энергоблока приходится на юбилейный для атомной промышленности год. За 80 лет своей истории предприятия атомпрома сделали много важного и для страны, и для человека, начиная с создания и поддержания ядерного щита и заканчивая развитием ядерной медицины.

«Атомная энергетика прошла большой путь - от первой в мире атомной станции мощностью 5 МВт до современных блоков-гигантов мощностью 1 200 МВт. За всеми этими достижениями стоят люди, - подчеркнул генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Александр Шутиков. - Хочу отметить команду участников сооружения новых ленинградских энергоблоков: благодаря их опыту, командному взаимодействию и упорному труду выполнение важной государственной задачи по началу бетонирования фундамента здания реактора на 4 блоке началось с опережением графика. В 2024 году аналогичная операция на 3 блоке также была выполнена досрочно».

Ленинградская АЭС является одной из крупнейших в России по установленной мощности 4400 МВт и единственной с двумя типами реакторов: в работе находятся два энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и два энергоблока поколения III+ ВВЭР-1200 (водо-водяные энергетические реакторы электрической мощностью 1200 МВт). Энергоблоки № 1 и № 2 РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет службы. Им на смену в 2018 и 2021 годах были введены два блока ВВЭР-1200. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. В 2022 году стартовало сооружение энергоблоков № 3 и № 4 станции с реакторами ВВЭР-1200. Они станут замещающими мощностями энергоблоков № 3 и № 4 с реакторами РБМК-1000. Планируется, что после ввода в промышленную эксплуатацию ежегодная выработка каждого энергоблока составит более 8,5 млрд кВт*ч электроэнергии. Это позволит не только гарантированно обеспечивать жителей северо-западного региона светом и теплом, но и успешно продолжать реализацию крупных региональных инвестиционных проектов.



Вот уже более полувека Ленинградская атомная станция надежно обеспечивает потребности Северо-Запада. Начиная с 1973 года ее энергоблоки выработали более 1,2 триллионов киловатт*часов электроэнергии. Сегодня ее доля в балансе Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет более 50%, в балансе всего Северо-Западного федерального округа - 35 %.



Электроэнергетический дивизион «Росатома» является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. Управляющая компания дивизиона - АО «Концерн Росэнергоатом» (www.rosenergoatom.ru) - эксплуатирует 11 действующих атомных станций, включая единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). 35 энергоблоков суммарной мощностью 28,5 ГВт вырабатывают уже около 19 % электроэнергии в России. Предприятия дивизиона обеспечивают полный комплекс услуг по вводу, ремонту, сервисному обслуживанию и подготовке персонала для атомных энергоблоков; нарабатывают изотопы для медицины, сельского хозяйства и микроэлектроники; в его контуре активно развиваются новые направления деятельности (развитие сети зарядной инфраструктуры для электромобилей, биогазовые станции, производство промышленных роботов и др.)



Генеральным подрядчиком строительства Ленинградской АЭС-2 выступает российская группа компаний Холдинг «ТИТАН-2».



Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский филиалы – проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации. Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира. Порядка 80% выручки дивизиона составляют зарубежные проекты. Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии. www.ase-ec.ru

Российская атомная отрасль трансформировалась из штучного производителя в конвейер атомных технологий, «фабрику реакторов», что позволяет занимать России лидирующие позиции в мире по экспорту атомных технологий.



Бетонирование фундаментной плиты здания реактора - один из важнейших этапов его сооружения. От качества бетонной смеси и качества проведения работ зависят прочность и долговечность здания, целостность его строительных конструкций, надежность дальнейшей эксплуатации систем и оборудования, в том числе реактора. Бетонирование фундамента здания реактора будет проводится в режиме 24/7. Чтобы забетонировать плиту площадью 2100 м², строителям понадобиться почти 5,5 тысяч кубических метров бетонной смеси. После того, как фундамент будет готов, начнется возведение внутренней и внешней защитных оболочек здания реактора, сооружение перекрытий и монтаж оборудования. Первой на штатное место установят «ловушку расплава» - одну из пассивных систем безопасности АЭС. Эта операция запланирована на 2026 год.



К 2045 году доля атомной генерации в общем энергобалансе страны должна вырасти до 25%. Такую задачу поставил перед атомной отраслью Президент Российской Федерации Владимир Путин. Строительство и ввод в эксплуатацию энергоблоков № 3 и № 4 Ленинградской АЭС-2 станет значимым вкладом в эту большую и важную работу.



Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) был и остается одной из важнейших составляющих экономики России, влияющей на развитие других отраслей промышленности. Президент и Правительство РФ ставят задачи по его развитию с целью укрепления производственного и технологического потенциала страны, повышения качества жизни граждан России. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.