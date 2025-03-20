РУСАЛ впервые в истории отрасли переводит алюминиевое производство на нефтяной экопек

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, впервые в истории отрасли переводит алюминиевое производство в промышленных масштабах на аноды с использованием экологичного нефтяного пека. Во всем мире в анодах при электролизе традиционно используется каменноугольный пек, применение в промышленных масштабах нефтяного пека, значительно сокращающего выделение вредных веществ, ранее считалось невозможным. В научные исследования и разработку нефтяного пека РУСАЛ вложил около 100 млн рублей.

РУСАЛ переводит весь Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ) на анодную массу с использованием нефтяного пека – это первый случай в истории мировой алюминиевой отрасли: ранее в составе анодов в промышленном производстве использовался каменноугольный или нефтекаменноугольный пек.

Пек входит в состав анодов, именно из пека в процессе электролиза происходит выделение бенз(а)пирена. Для снижения этого негативного фактора воздействия на окружающую среду мировые алюминиевые производители используют герметизацию производств алюминия и сложные газоочистные системы. Качественные аноды из нефтяного пека, который практически полностью исключает выделение бенз(а)пирена, ранее считались невозможными.

РУСАЛ в течение нескольких лет вложил около 100 млн рублей в научные исследования и разработку нефтяного экологичного пека. В ходе работ были изучены технологические процессы российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), работающих на нефти их различных регионов России, определена оптимальная по составу нефть и оптимальный переработчик. В результате был разработан нефтяной пек, который прошел успешное тестирование в промышленных условиях в составе анодной массы.

После КрАЗа РУСАЛ планирует тиражировать успешный опыт и на другие алюминиевые заводы. Компания продолжает исследования по этой теме с целью расширить перечень НПЗ, отходы переработки которых могут быть использованы для производства пека, а также найти принципиально новые источники сырья для этого продукта.